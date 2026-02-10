Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:07, 10 февраля 2026Экономика

Лифт в Подмосковье потерял управление и травмировал пассажира

В Жуковском лифт жилой многоэтажки резко взлетел и травмировал мужчину
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В подмосковном Жуковском лифт в жилой многоэтажке потерял управление, резко взлетел до последнего этажа и травмировал пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Пострадавшим оказался 40-летний житель 9-го этажа. В день инцидента он направлялся в парикмахерскую. Мужчина зашел в грузовой лифт и нажал кнопку первого этажа. Примерно на середине пути он услышал странный гул, после чего кабина потеряла управление и рванула вверх, сразу до последнего 17-го этажа.

Там сработала система безопасности — случилась экстренная остановка. От резкого толчка мужчина подлетел, ударился головой об потолок и рухнул на пол. Пострадавший сразу же позвонил супруге и попросил вызвать спасателей. Мужчине помогли выбраться из лифта и сразу же госпитализировали — он жаловался на нестерпимую боль в шее. На следующий день россиянина прооперировали, установив имплант с титановым компонентом. Реабилитация мужчине не потребуются.

При этом лифты в доме ломаются регулярно — жильцы жалуются на проблемы с момента возведения здания в 2008 году.

Ранее в одном из многоквартирных домов в Арзамасе Нижегородской области рухнул лифт с пассажиром внутри. Кабина упала с высоты восьмого этажа. Находившийся внутри мужчина получил травмы, но выжил и на данный момент находится в стабильном состоянии.

