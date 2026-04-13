19:13, 13 апреля 2026

Миру предсказали колоссальный дефицит рабочих мест

Кирилл Луцюк

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Миру грозит наступление колоссального дефицита рабочих мест, считает президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга. Его процитировало Reuters.

По его словам, в ближайшие 10-15 лет в развивающихся странах трудоспособного возраста достигнут 1,2 миллиарда человек. Однако при нынешних темпах экономики к тому моменту будет создано лишь около 400 миллионов рабочих мест. Таким образом дефицит составит 800 миллионов вакансий.

По его словам, если не озаботиться этой проблемой уже сегодня, то последствия будут очень серьезными. Речь идет как о росте нелегальной миграции, так и о нестабильности. Впрочем, Банга признал, что сегодня строить планы на долгосрочную перспективу непростая задача, если принять во внимание сколько потрясений обрушивается на мировую экономику в настоящее время.

В 2025 году безработица ниже 3 процентов среди крупнейших экономик мира была зафиксирована в Мексике, России и Южной Корее.

    Последние новости

    Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр высказался о кредите для Киева в 90 миллиардов евро

    Украина представила модификацию «Паляницы»

    В России первый пациент получил онковакцину от колоректального рака

    Названы находящиеся в опасности регионы России

    В России резко подорожали лифты

    Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива

    Жители Константиновки начали показывать украинским военным русскую символику

    Иран не отказался от ядерного оружия

    Продюсер оценил идею передачи песен Пугачевой уважаемым артистам

    В России начали доклинические исследования онковакцин от двух типов рака

    Все новости
