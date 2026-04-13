На Украине рассказали о запуске «гиперзвуковых ракет»

Депутат Рады Вениславский заявил о якобы запуске Украиной гиперзвуковых ракет

Депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил о якобы постоянном запуске Украиной гиперзвуковых ракет на расстояние до 500 километров. Его слова приводит «Страна.ua» в Telegram-канале.

«У нас есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары (...) на расстоянии до 500 километров и лететь на гиперзвуковых скоростях», — рассказал парламентарий.

По его словам, они уже активно применяются Вооруженными силами Украины. Название и иные подробности оружия он не привел.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что Украина не располагает действенной системой противовоздушной обороны. По его словам, сейчас арсеналы украинской армии значительно истощены.