Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13 апреля 2026

На Украине захотели перехватывать «Орешник» в космосе

Вениславский заявил о создании системы перехвата «Орешника» в космосе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украина испытывает технологии, которые якобы смогут перехватывать российские ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в беседе с «РБК-Украина».

«Перехватить "Орешник" можно с наибольшей эффективностью до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе», — сказал Вениславский.

По словам депутата, на вооружении Украины есть гиперзвуковые ракеты, о которых почти никто не знает. Он утверждает, что с их помощью военные могут наносить удары по российской территории на расстоянии до 500 километров.

Также Вениславский заявил о создании системы, которую планируется использовать как «воздушный космодром». Формирование полноценных космических сил на Украине, по его словам, планируется в ближайшие три-пять лет.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пригрозил главе Украины Владимиру Зеленскому упреждающим ударом «Орешника», если он заявит о намерениях сорвать парад Победы в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok