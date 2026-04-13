На Украине захотели перехватывать «Орешник» в космосе

Вениславский заявил о создании системы перехвата «Орешника» в космосе

Украина испытывает технологии, которые якобы смогут перехватывать российские ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в беседе с «РБК-Украина».

«Перехватить "Орешник" можно с наибольшей эффективностью до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе», — сказал Вениславский.

По словам депутата, на вооружении Украины есть гиперзвуковые ракеты, о которых почти никто не знает. Он утверждает, что с их помощью военные могут наносить удары по российской территории на расстоянии до 500 километров.

Также Вениславский заявил о создании системы, которую планируется использовать как «воздушный космодром». Формирование полноценных космических сил на Украине, по его словам, планируется в ближайшие три-пять лет.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пригрозил главе Украины Владимиру Зеленскому упреждающим ударом «Орешника», если он заявит о намерениях сорвать парад Победы в Москве.

