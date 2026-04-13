Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:01, 13 апреля 2026

Найден таинственный неизвестный остров в опасной зоне на морских картах

В Антарктике обнаружен неизвестный остров
Олег Парамонов
Фото: Christian Haas / Alfred-Wegener-Institute

В Антарктике обнаружили неизвестный остров в районе, обозначенном на морских картах как опасная зона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Открытие было совершено случайно. Из-за непогоды ледоколу Polarstern пришлось искать укрытие вблизи острова Жуэнвиль в море Уэдделла. Там команда заметила объект, первоначально показавшийся им грязным айсбергом. При ближайшем рассмотрении он оказался скалой.

После этого Polarstern изменил курс и подошел к таинственному острову на расстояние 150 метров. С помощью дрона ученые обследовали находку с воздуха и подтвердили ее размеры: 130 метров в длину, 50 метров в ширину и около 16 метров в высоту над водой.

Почему остров обозначен на морской карте как опасная зона, но не отмечен как береговая линия в других базах данных, исследователи пока не выяснили. По их словам, на спутниковых снимках остров практически невозможно отличить от многочисленных дрейфующих айсбергов.

Ранее сообщалось, что найдено объяснение загадочной треугольной дыре, замеченной на спутниковых снимках Тихого океана в Google Maps. Конспирологи подозревали, что чернота скрывает не то военную базу, не то подземные пустоты, ведущие в земные недра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось. За 16 часов российские позиции были атакованы почти две тысячи раз

    В Москве начали замечать редких перелетных птиц

    Президент Словакии высказался об отношениях с Венгрией после поражения Орбана

    Найден таинственный неизвестный остров в опасной зоне на морских картах

    Психотерапевт перечислил тревожные звонки начавшейся зависимости от порно

    Дмитриев предрек катастрофу в ЕС из-за итогов выборов в Венгрии

    Банальная ошибка с микроволновкой обернулась «ужасным взрывом»

    Мадьяр пообещал сделать Венгрию «сильным союзником» НАТО

    Трамп задумался возобновить удары по Ирану

    В Словакии назвали победу Мадьяра «черным днем» для Венгрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok