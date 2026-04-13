Найден таинственный неизвестный остров в опасной зоне на морских картах

В Антарктике обнаружен неизвестный остров

В Антарктике обнаружили неизвестный остров в районе, обозначенном на морских картах как опасная зона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Открытие было совершено случайно. Из-за непогоды ледоколу Polarstern пришлось искать укрытие вблизи острова Жуэнвиль в море Уэдделла. Там команда заметила объект, первоначально показавшийся им грязным айсбергом. При ближайшем рассмотрении он оказался скалой.

После этого Polarstern изменил курс и подошел к таинственному острову на расстояние 150 метров. С помощью дрона ученые обследовали находку с воздуха и подтвердили ее размеры: 130 метров в длину, 50 метров в ширину и около 16 метров в высоту над водой.

Почему остров обозначен на морской карте как опасная зона, но не отмечен как береговая линия в других базах данных, исследователи пока не выяснили. По их словам, на спутниковых снимках остров практически невозможно отличить от многочисленных дрейфующих айсбергов.

