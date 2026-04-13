13:01, 13 апреля 2026МирЭксклюзив

Назван ключевой приоритет будущего премьера Венгрии

Политолог Милосердов: Для Мадьяра будет приоритетна внутренняя политика
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Для Петера Мадьяра, лидера партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, приоритетной останется внутренняя политика. На это в комментарии «Ленте.ру» указал политолог Петр Милосердов.

По словам эксперта, именно этого ожидают от него венгерские избиратели. В связи с этим Петер Мадьяр во взаимодействии с Европейским союзом (ЕС) будет заниматься разблокированием дотаций, необходимых экономике.

Однако о конкретных шагах нового правительства Венгрии говорить пока сложно: получение конституционного большинства оказалось для Мадьяра неожиданностью. Ему придется взять паузу для разработки стратегии, чтобы эффективно воспользоваться открывшимися возможностями, добавил политолог.

«Такой успех на выборах дает Мадьяру возможности для конституционных изменений — в том числе перестройки правоохранительной системы и решения вопросов с госфинансированием медиа», — заметил эксперт.

Ранее политолог Олег Бондаренко спрогнозировал отношения России и Венгрии после победы Петера Мадьяра. По его словам, будущий премьер-министр страны останется партнером для Москвы.

