Политолог спрогнозировал отношения России и Венгрии после поражения Орбана

Политолог Бондаренко: Будущий премьер Венгрии Мадьяр останется партнером России

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не будет таким же приятным партнером для России, как уходящий премьер-министр Виктор Орбан. На это в комментарии «Ленте.ру» указал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Мадьяр останется партнером России, хотя и будет менее приятным, чем Орбан», — описал он взгляд на российско-венгерские отношения будущего премьера.

По словам политолога, значительных сдвигов во взаимодействии Москвы и Будапешта ожидать не стоит. Новые власти будут вынуждены сохранять прагматичное сотрудничество, особенно в энергетической сфере, подчеркнул эксперт.

«Мадьяр правильно сказал, что места Венгрии и России на карте Европы не поменяются», — отметил Олег Бондаренко.

Ранее мэр города Днепропетровска (украинское название — Днепр) Борис Филатов призвал украинцев не радоваться поражению Виктора Орбана. По его мнению, не стоит надеяться, что новые власти будут дружественно настроены к Украине.