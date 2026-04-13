17:41, 13 апреля 2026

Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

Самую дешевую квартиру в Сочи оценили в 8,14 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Стоимость самой дешевой квартиры в Сочи со сдачей в 2026 году, доступной для покупки на первичном рынке города в данный момент, составила 8,14 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Городской риелторский центр».

Речь идет о квартире-студии площадью 22-23 квадратных метра, расположенной в Хостинском районе. Специалисты отметили, что двумя месяцами ранее, в феврале, наиболее бюджетный лот в новостройке со сдачей в нынешнем году стоил на 926 тысяч рублей дороже — 9,06 миллиона рублей, причем находился он в том же районе.

Отмечается, что к снижению минимального порога входа привело появление в продаже более дешевой недвижимости.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой «однушки» в Санкт-Петербурге, которая продавалась на первичном рынке города в марте, оценили в 3,9 миллиона рублей.

