Названо время и место следующих переговоров США и Ирана

Азизи: Следующий раунд переговоров Ирана и США пройдет 16 апреля в Исламабаде

Следующий раунд переговоров США и Ирана пройдет в четверг, 16 апреля, в Исламабаде (столица Пакистана). Об этом сообщил внештатный автор журнала The Atlantic Араш Азизи на своей странице в социальной сети X.

«Источник в Тегеране сообщил мне, что следующий раунд прямых переговоров Ирана и США пройдет в Исламабаде в четверг», — назвал дату и место Азизи.

Ранее сообщалось, что на переговорах США и Иран обсудили вопрос Ормузского пролива, ядерной тематики, военных репараций, снятия санкций и окончательного завершения конфликта в Иране и регионе. Однако стороны так и не подписали сделку.