12:15, 13 апреля 2026

Названы города России с самым высоким качеством жизни

Названы города России с самым высоким качеством жизни
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По итогам первого квартала 2026 года городами России с самым высоким качеством жизни оказались Москва и Грозный. Такие данные приводятся в исследовании заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, пишет РИА Новости.

«Мониторинг, проводимый Финансовым университетом при правительстве РФ, показал, что по итогам I квартала 2026 года города с самым высоким качеством жизни — это Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ», — уточнили специалисты.

Высокие строчки рейтинга также заняли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда. Городами с самым доступным жильем назвали Оренбург, Хабаровск и Мурманск, а лидерами по уровню экологии стали Грозный, Владикавказ и Новороссийск. К городам с наивысшей самооценкой материального благополучия отнесли Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

При этом городами, где качество жизни следовало бы улучшить, оказались Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан-Удэ, Челябинск, Чита и Якутск.

Во время составления рейтинга аналитики учитывали данные мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия, доступности жилья, качеству медицинского обслуживания, состоянию экологии, работе образовательных учреждений, доступности культурных ценностей и возможности для самореализации. Во внимание также брали состояние дорог, работу городских властей, качество услуг ЖКХ, благоустройство города и распространенность деструктивного поведения.

Ранее были названы города России с самыми старыми домами. Лидерами рейтинга оказались Новокузнецк, Волгоград и Санкт-Петербург.

