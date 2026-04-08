16:56, 8 апреля 2026Экономика

Названы города России с самыми старыми домами

Циан: Самый старый жилфонд продается в Новокузнецке и Петербурге
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Самые старые в стране квартиры предлагаются к продаже в Новокузнецке. Города России с самым старым жилфондом агентству РИА Новости назвали в сервисе «Циан».

Как показала статистика компании, средний возраст «вторички» в Новокузнецке достигает 44 года. «Возрастное» жилье также широко экспонируется в Волгограде и Санкт-Петербурге — там средний возраст готового фонда составляет 38 лет. Если в Новокузнецке и Волгограде такой показатель объясняется большим числом типовых советских пятиэтажек и дефицитом новостроек, то в городе на Неве остается немало жилья в домах дореволюционной постройки — доля в 15 процентов в сравнении с 0,3 процента в других российских городах.

Самая молодая «вторичка», по наблюдениям сервиса, продается в Краснодаре, Тюмени и Ставрополе. В этих городах средний возраст готовых квартир не превышает 15-20 лет, а от трети до половины квартир в продаже были построены не больше десяти лет назад. В ту же категорию причисляют Ростов-на-Дону, Новосибирск, Калининград и Ленобласть. В Москве средний показатель составляет 29 лет. В целом по России вторичный рынок за последние пару лет состарился: в 2023 году средний возраст «вторички» составлял 26 лет, а к 2026-му превысил 28 лет.

Ранее эксперты подсчитали, как часто отечественные застройщики срывают сроки сдачи домов. Как оказалось, с опозданием сдается каждый восьмой квадратный метр жилья.

