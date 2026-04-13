20:04, 13 апреля 2026

Названы находящиеся в опасности регионы России

Синоптик Леус: Волна весеннего половодья уходит в Сибирь
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Волна весеннего половодья уходит в Сибирь, сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Активное развитие процессов весеннего половодья отмечается на реках юга Приволжского, Уральского, юго-запада Сибирского, юга и юго-востока Дальневосточного федеральных округов. Наиболее интенсивный рост уровня воды наблюдается на реке Томь у города Томска и села Козюлино из-за образовавшихся заторов льда.

Также уровень воды превышает опасную отметку на реке Кулунда у села Баево, на реке Алей у города Алейск и села Хабары в Алтайском крае, на реке Томь у города Томска и на реке Чулым у села Красный Завод в Красноярском крае.

Ранее стало известно, что в Томской области от воды пострадали более сотни участков и десятки домов. Для улучшения ситуации на реке Томь начали взрывать лед.

    Последние новости

    Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр высказался о кредите для Киева в 90 миллиардов евро

    Эффективность популярной меры защиты против «схемы Долиной» оценили

    Трамп рассказал о желании Ирана заключить сделку

    Россиянки описали жизнь на Черном море словами «лечение побережьем оказалось иллюзией»

    В США начались съемки «Мистера и миссис Смит» с российским актером в главной роли

    Подмосковье предупредили о заморозках

    Украина представила модификацию «Паляницы»

    В России первый пациент получил онковакцину от колоректального рака

    Названы находящиеся в опасности регионы России

    В России резко подорожали лифты

    Все новости
