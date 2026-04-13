Offset выступил на инвалидной коляске после перестрелки

17:42, 13 апреля 2026Культура

Рэпер Offset появился на сцене в инвалидной коляске после ранения в перестрелке
Андрей Шеньшаков

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Рэпер Киари Кендрелл Сифус, известный под псевдонимом Offset, вышел на сцену через несколько дней после ранения в перестрелке во Флориде. Об этом сам артист сообщил, выложив ролик в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Offset выступил на культовом фестивале Coachella. Он передвигался с помощью инвалидной коляски, но во время исполнения треков встал с кресла под аплодисменты зрителей.

Ранее Offset был ранен в перестрелке возле казино во Флориде. В 34-летнего артиста выстрелили на парковке. После этого он был доставлен в больницу с ранением ноги.

