Рэпера Offset ранили в перестрелке во Флориде

Рэпер Offset был госпитализирован с травмой ноги после перестрелки во Флориде

Американский рэпер Киари Кендрелл Сифус, известный под псевдонимом Offset, был ранен в перестрелке возле казино во Флориде. Об этом сообщает издание Variety.

Как рассказал журналистам официальный представитель музыканта, инцидент произошел неподалеку от Seminole Hard Rock Hotel & Casino. В 34-летнего артиста выстрелили на парковке. После этого он был доставлен в больницу с ранением ноги. Известно, что сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Обстоятельства произошедшего и личность стрелка неизвестны, полиция начала расследование. Offset известен по выступлениям в составе хип-хоп-трио Migos.

В июне 2025 года стало известно, что рэпер Offset не смог прилететь на свой концерт в Москве. Он не смог вылететь из США в Россию из-за сложившейся ситуации с отменой рейсов на фоне обострения конфликта Ирана и Израиля.