Okko покажет документальный фильм о жизни Паши Техника

Документальный фильм о Паше Технике выйдет в Okko 17 апреля

Полнометражный документальный фильм «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?» выйдет на платформе Okko 17 апреля. Картина расскажет о скрытой стороне жизни музыканта, который для одних был мемом и маргиналом, а для других — метаироничным интеллигентом и противоречивым талантом авангардной музыки. Его жизнь трагически оборвалась в тот момент, когда, казалось, он сумел победить свои внутренние проблемы. Пашу Техника обсуждали представители разных поколений, а проводить его в последний путь пришли тысячи человек.

Рок-звезда без тормозов и весельчак, окруженный толпой фанатов, — с одной стороны, глубоко несчастный человек — с другой: его истинная личность до сих пор остается загадкой для поклонников и близких.

Генеральными продюсерами проекта и авторами идеи выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Режиссер-постановщик и креативный продюсер — Владислав Кузнецов, автор сценария — музыкальный критик Даня Порнорэп (Даниил Башта). Оператором-постановщиком стал Назар Назаров. Продюсерами картины являются Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев, Михаил Бородин, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров, исполнительным продюсером — Ксения Гофман. Фильм создан студиями Matterica production и Magnum.999 для Okko. Хронометраж ленты составляет 90 минут.

Фильм охватит период с начала 2000-х по 2025 год и покажет в трех актах, как яркий представитель отечественного рэп-андеграунда превратился в человека-мем. В основу документального повествования легли уникальные и ранее не публиковавшиеся кадры из личных архивов, специально записанные для проекта эксклюзивные интервью и анимационные зарисовки о жизни героя, словно взятые из его сознания.

Авторы фильма попытаются ответить на вопросы, с чего начиналась карьера Техника и как создавалась культовая группа Kunteynir, откуда взялась его знаменитая маска обезьяны и для чего исполнитель на концертах провоцировал зрителей на негатив. Картина также расскажет о том, как Паша Техник повлиял на русскоязычную музыку, каким образом участие в Versus Battle сделало его легендой при жизни и почему его не удалось спасти во время отдыха в Таиланде.

