Определены перспективы яхт-клуба главаря одной из самых жестоких ОПГ Москвы

Суд арестовал яхт-клуб «Буревестник» главаря ОПГ Пискарева

Суд определил перспективы яхт-клуба «Буревестник», служившего местом сбора одной из самых жестоких преступных группировок (ОПГ) Москвы, которой руководил Константин Пискарев (Костя Большой). Об этом сообщает ТАСС.

В решении по уголовному делу главаря ОПГ указано, что имущество, в том числе доли Пискарева в яхт-клубе «Буревестник», остается под арестом для исполнения приговора в части гражданских исков. Ограничения наложены на владение, пользование и распоряжение активами.

Территория яхт-клуба использовалась Костей Большим как место сбора преступной группировки.

Московский областной суд признал 53-летнего лидера ОПГ виновным в 21 расправе, четырех покушениях, бандитизме и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Он получил пожизненный срок, его подельники — от 8 до 24 лет заключения.

Группировка Пискарева считалась одной из самых жестоких в Москве. Она действовала с 1998 по 2011 год.