Одну из самых жестких группировок в Москве осудили за 21 расправу

«Лента.ру»: Члены ОПГ Кости Большого получили от 8 до 24 лет за 21 расправу

Московский областной суд вынес приговор в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ) Константина Пискарева по кличке Костя Большой, которые проходили по делу о 21 расправе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Заместитель Кости Большого по преступным делам — 62-летний Александр Замятин — получил 9 лет и 3 месяца лишения свободы. Похожий срок назначили 52-летнему Николаю Юрову — его приговорили к 8 годам и 9 месяцам колонии. И Замятин, и Юров во время суда находились под домашним арестом из-за наличия тяжелого заболевания и вряд ли фактически окажутся в местах лишения свободы.

Другие шесть участников группировки получили от 11 до 24 лет. Среди них — москвич Сергей Барабашкин, Дамир Капков (Дамир), Алексей Столяров (Угрюмый), ранее судимый учитель 54-летний Юрий Бережнов (Борец), Дмитрий Юров (он проходил службу во внутренних войсках МВД России, поэтому отбывать наказание будет в колонии для бывших сотрудников) и Сергей Александров (Никсон). Все они отправятся в колонию строгого режима. Суд также сохранил арест, наложенный на их имущество.

Ранее лидера группировки приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима и миллионному штрафу. Следователи вменяли ему бандитизм, 21 расправу, покушение на четырех человек, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Группировка Пискарева считалась одной из самых жестоких в Москве. Она действовала в период с 1998-го по 2011 год, а среди ее жертв оказались члены его же банды, бизнесмены и чиновник из Минюста.

