Организовавший убийство бывший российский сенатор получил приговор

Организовавший заказное убийство экс-сенатор Савельев получил 10 лет колонии

В Москве Тверской суд приговорил бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, который три года назад заказал знакомому убийство своего делового партнера, к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Савельев признан виновным по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Организация приготовления к убийству»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с лишением государственных наград.

Знакомый Савельева — Сергей Дюков. Он нашел исполнителя для убийства. Дюков признан виновным по статье о подстрекательстве и пособничестве к убийству. Он получил восемь лет лишения свободы в колонии.

По данным следствия, в августе 2023 года экс-сенатор обратился к знакомому с просьбой убить предпринимателя Сергея Ионова. Знакомый все организовал и нашел киллера, но последний вместо исполнения заказа рассказал обо всем в ФСБ. В дальнейшем силовики инсценировали преступление, а заказчика задержали во время передачи денег киллеру.