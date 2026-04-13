Оставленный несовершеннолетней россиянкой ключ обошелся семье в семь миллионов рублей

11:58, 13 апреля 2026

В Подмосковье задержали мужчину, выманившего ключи от сейфа у несовершеннолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области задержали мужчину, выманившего ключи от сейфа у несовершеннолетней. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

По данным канала, 9 апреля в правоохранительные органы обратился отец 16-летней жительницы Санкт-Петербурга и сообщил о хищении у него из сейфа денег и ценностей. Позже стало известно, что дочь оставила ключи от квартиры и сейфа в указанном мошенниками месте. Ущерб составил более семи миллионов рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали 22-летнего вора в подмосковной Балашихе, после этого его доставили в СИЗО Петербурга. На допросе он рассказал, что деньги переводил своим сообщникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что молодая россиянка пойдет под суд из-за телефона ее бабушки.

