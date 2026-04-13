Оценена возможность возвращения Моргенштерна в Россию

РИА: Окружение Моргенштерна сообщило, что он сам объявит о возвращении в Россию

Уехавший из России рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) сам объявит о своем решении вернуться в страну, если примет его. Об этом РИА Новости сообщили в окружении музыканта, отвечая на вопрос о возможности его возвращения на родину.

Адвокат Моргенштерна в беседе с агентством подчеркнул, что его подзащитный не признает свою вину по делу о нарушении закона об иноагентах. Он утверждает, что не конкретизировано, за какие именно публикации в отношении артиста было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн приостановил концертную деятельность из-за развившейся мании преследования. По данным Mash, рэпер готов выступать только в Испании, США и на Кипре.