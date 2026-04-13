17:58, 13 апреля 2026Бывший СССР

Пашинян описал выборы в Венгрии тремя словами

Пашинян поздравил Мадьяра с победой, сославшись на отражение воли народа Венгрии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, которые прошли 12 апреля. Об этом сообщает агентство Armenpress.

«Эти демократические выборы отражают волю венгерского народа и видение будущего страны», — описал события в Венгрии Пашинян.

Мадьяра уже поздравили многие европейские и постсоветские лидеры. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также порадовалась приходу к власти в Венгрии оппозиционных сил. «Сегодня вечером сердце Европы в Венгрии бьется сильнее», — высказалась она.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где оппозиционная партия «Тиса» набрала конституционное большинство мест в парламенте. Лидер партии пообещал во время своего мандата сделать Будапешт сильным союзником Евросоюза и Североатлантического альянса (НАТО), а также высказался о необходимости сесть за стол переговоров с Россией.

