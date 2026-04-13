Появились новые данные об уголовной ответственности за оборот криптовалюты в России

Правительство одобрило идею об ответственности за оборот криптовалюты в России

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила идею об уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалюты, причинивший крупный ущерб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим документом.

Заседание состоялось в понедельник, 13 апреля. В законопроекте предлагают дополнить Уголовный кодекс России статьей 171(7). Предварительное следствие по ней будут проводить следователи из Следственного комитета и ФСБ.

Среди предполагаемых наказаний за незаконный обмен криптовалюты — штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от года до двух лет, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. Если преступление было совершено организованной группой или в особо крупном размере (более 13,5 миллиона рублей), наказание увеличивается до пяти лет принудительных работ или семи лет лишения свободы со штрафом.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг намерен ужесточить контроль за платежами граждан, внесенных в список террористов и экстремистов.