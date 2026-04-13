14:27, 13 апреля 2026

Появились новые данные об уголовной ответственности за оборот криптовалюты в России

Правительство одобрило идею об ответственности за оборот криптовалюты в России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила идею об уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалюты, причинивший крупный ущерб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим документом.

Заседание состоялось в понедельник, 13 апреля. В законопроекте предлагают дополнить Уголовный кодекс России статьей 171(7). Предварительное следствие по ней будут проводить следователи из Следственного комитета и ФСБ.

Среди предполагаемых наказаний за незаконный обмен криптовалюты — штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от года до двух лет, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. Если преступление было совершено организованной группой или в особо крупном размере (более 13,5 миллиона рублей), наказание увеличивается до пяти лет принудительных работ или семи лет лишения свободы со штрафом.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг намерен ужесточить контроль за платежами граждан, внесенных в список террористов и экстремистов.

    Последние новости

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    В России оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    Все новости
