14:06, 13 апреля 2026Мир

Премьер Испании выступил с призывом по Ирану и Украине

Санчес призвал Китай использовать влияние для прекращения конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Andres Martinez Casares / Pool / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Китай активнее использовать свое влияние для прекращения вооруженных конфликтов в различных регионах мира, в частности в Иране и на Украине. Его слова передает Bloomberg.

«Китай может сделать больше — например, потребовать, как он уже делает, соблюдения международного права и прекращения конфликтов в Ливане, Иране, секторе Газа, на Западном берегу и Украине», — сказал политик.

При этом Санчес сделал акцент на важности соблюдения международного права, которое, по его словам, является «основой всего».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Испанию во «враждебности и лицемерии». «Я не намерен терпеть это лицемерие и эту враждебность. Я не собираюсь позволять ни одной стране вести против нас дипломатическую войну, не неся за это немедленной ответственности», — отметил он.

