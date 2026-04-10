Нетаньяху обвинил европейскую страну во враждебности и лицемерии

Нетаньяху обвинил Испанию во враждебности и лицемерии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Испанию во «враждебности и лицемерии». Его слова передает The Guardian.

«Я не намерен терпеть это лицемерие и эту враждебность. Я не собираюсь позволять ни одной стране вести против нас дипломатическую войну, не неся за это немедленной ответственности», — сказал политик.

По словам Нетаньяху, Испания своими действиями опорочила солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес напомнил о разрушениях и хаосе после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном. «Правительство Испании не будет аплодировать тем, кто устраивает в мире пожар, просто потому, что они появятся с ведром», — заявил он.

Кроме того, Санчес призвал Европейский союз (ЕС) приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем после удара израильской армии по территории Ливана.