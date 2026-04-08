Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

Премьер Испании Санчес напомнил о разрушениях после перемирия между США и Ираном

Премьер-министр Испании Педро Санчес напомнил о разрушениях и хаосе после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном. Об этом он написал в социальной сети X.

«Временное облегчение не должно заставить нас забыть о хаосе, разрушениях и потерянных жизнях. Правительство Испании не будет аплодировать тем, кто устраивает в мире пожар, просто потому, что они появятся с ведром», — говорится в публикации.

Санчес отметил, что прекращение огня всегда является хорошей новостью, особенно, если это приведет к справедливому и прочному миру. По его мнению, сейчас ситуация на Ближнем Востоке требует дипломатии, международного права и установления долгосрочного мира.

Ранее президент Дональд Трамп заявил о готовности возобновить боевые действия против Ирана, если США не смогут согласовать устраивающую Вашингтон сделку. При этом он подчеркнул, что многие пункты иранского предложения по урегулированию являются «очень хорошими» и большинство из них были «полностью согласованы».

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.