Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:26, 8 апреля 2026Мир

Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

Премьер Испании Санчес напомнил о разрушениях после перемирия между США и Ираном
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес напомнил о разрушениях и хаосе после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном. Об этом он написал в социальной сети X.

«Временное облегчение не должно заставить нас забыть о хаосе, разрушениях и потерянных жизнях. Правительство Испании не будет аплодировать тем, кто устраивает в мире пожар, просто потому, что они появятся с ведром», — говорится в публикации.

Санчес отметил, что прекращение огня всегда является хорошей новостью, особенно, если это приведет к справедливому и прочному миру. По его мнению, сейчас ситуация на Ближнем Востоке требует дипломатии, международного права и установления долгосрочного мира.

Ранее президент Дональд Трамп заявил о готовности возобновить боевые действия против Ирана, если США не смогут согласовать устраивающую Вашингтон сделку. При этом он подчеркнул, что многие пункты иранского предложения по урегулированию являются «очень хорошими» и большинство из них были «полностью согласованы».

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok