Проститутки приятной внешности из российского города заговорили

В Хабаровске полиция накрыла сеть ночной доставки проституток в сауны

В Хабаровске полицейские при силовой поддержке Росгвардии накрыли сеть по ночной доставке проституток в сауны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России.

Пресечена деятельность преступной группы из пяти человек в возрасте от 25 до 37 лет. Ею руководила 29-летняя жительница Хабаровска, которая подыскивала девушек приятной внешности для занятий проституцией. Их по клиентам развозили трое водителей на собственных автомобилях.

Девушки, оказывавшие интим-услуги, дали показания о криминальном бизнесе. Их анкеты с расценками и телефонами публиковались в интернете. Старший из водителей всегда был на связи с саунами и по их звонку доставлял девушек клиентам. Они говорят, что прибыль делилась следующим образом: 50 процентов получала девушка, остальное распределялась между руководительницей группировки и водителями.

В отношении девушек составлены административные протоколы за занятие проституцией. Их подельники стали фигурантами уголовного дела. Машины изъяты.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области осудили организатора притонов к четырем годам колонии общего режима.