22:44, 13 апреля 2026Мир

Раскрыта сумма оставленных Трампом чаевых доставщику еды

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп оставил курьеру чаевые в размере 100 долларов за доставку заказа из McDonald's прямо к дверям Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Белый дом опубликовал в социальной сети X снимок, запечатлевший момент передачи купюры. Публикация сопровождалась подписью администрации: «Никакого налога на чаевые».

Во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома курьер подтвердила, что американский лидер оставил ей чаевые в размере 100 долларов.

Ранее Трамп удалил со своей страницы в соцсети Thuth Social изображение, сгенерированное нейросетью, на котором он изображен в образе, напоминающем Иисуса Христа.

