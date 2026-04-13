Раскрыта сумма оставленных Трампом чаевых доставщику еды

Трамп оставил курьеру чаевые в размере 100 долларов за доставку еды в Белый дом

Президент США Дональд Трамп оставил курьеру чаевые в размере 100 долларов за доставку заказа из McDonald's прямо к дверям Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Белый дом опубликовал в социальной сети X снимок, запечатлевший момент передачи купюры. Публикация сопровождалась подписью администрации: «Никакого налога на чаевые».

Во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома курьер подтвердила, что американский лидер оставил ей чаевые в размере 100 долларов.

Ранее Трамп удалил со своей страницы в соцсети Thuth Social изображение, сгенерированное нейросетью, на котором он изображен в образе, напоминающем Иисуса Христа.