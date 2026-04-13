Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 13 апреля 2026Силовые структуры

Россиянка ушла от сожителя с гвоздем в груди

Житель Кузбасса загнал гвоздь в грудь экс-сожительнице, решившей уйти от него
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Белово задержали 41-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на бывшую сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу.

Все произошло 9 апреля. Мужчина не смог смириться с желанием сожительницы разъехаться и поссорился с ней. В ходе ссоры он четыре раза загнал ей металлический гвоздь в грудь, тем не менее женщине удалось сбежать и позвать на помощь. Ее экстренно госпитализировали.

В отношении ее экс-сожителя возбудили дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушении на убийство») УК РФ. Он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Амурской области перед судом предстанет 38-летняя женщина, обвиняемая в расправе над сожителем из-за замечания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok