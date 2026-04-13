Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

Житель города Мирный в Якутии пришел в себя после пяти часов клинической смерти. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Мирнинского района республики Александр Басыров.

По словам Басырова, россиянин возвращался домой в минус двадцать, лег на скамейку и уснул. Прибывшие врачи констатировали его смерть, однако один из сотрудников мирнинской больницы владел методикой «разморозки» пациентов и попробовал ее на горожанине.

«В течение 4 часов температуру пациента поднимали с 24 до 34 градусов. Затем началась расширенная сердечно-легочная реанимация. Через 25 минут на мониторе появилась фибрилляция желудочков — признак электрической активности сердца. После разряда дефибриллятора сердце забилось», — написал в блоге чиновник.

Уже через пять дней россиянина выписали из больницы. Басыров назвал историю «воскрешения» горожанина чудом, сотворенным руками якутских врачей.

Ранее сообщалось, что изрешеченный осколками российский боец очнулся в морге во время обмывания тела.