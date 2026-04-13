Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13 апреля 2026

Житель Якутии пришел в себя после пяти часов клинической смерти
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Житель города Мирный в Якутии пришел в себя после пяти часов клинической смерти. Об этом на странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Мирнинского района республики Александр Басыров.

По словам Басырова, россиянин возвращался домой в минус двадцать, лег на скамейку и уснул. Прибывшие врачи констатировали его смерть, однако один из сотрудников мирнинской больницы владел методикой «разморозки» пациентов и попробовал ее на горожанине.

«В течение 4 часов температуру пациента поднимали с 24 до 34 градусов. Затем началась расширенная сердечно-легочная реанимация. Через 25 минут на мониторе появилась фибрилляция желудочков — признак электрической активности сердца. После разряда дефибриллятора сердце забилось», — написал в блоге чиновник.

Уже через пять дней россиянина выписали из больницы. Басыров назвал историю «воскрешения» горожанина чудом, сотворенным руками якутских врачей.

Ранее сообщалось, что изрешеченный осколками российский боец очнулся в морге во время обмывания тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    «Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Трамп признал угрозу затягивания США в войну с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok