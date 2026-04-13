Российский учитель повалил школьника на пол после его слов

В Нижегородской области учитель повалил школьника на пол после оскорблений

Учитель повалил школьника на пол после слов подростка о нем. О ситуации, произошедшей в Нижегородской области, пишет NewsNN.ru.

Министр образования российского региона Михаил Пучков заявил, что по результатам проверки выяснилось, что в конфликте не правы обе стороны.

Произошедшее попало на записи камер видеонаблюдения. На кадрах увидели, как несколько подростков, трое из которых состоят на внутришкольном учете, заглядывали в кабинет, мешали вести урок, придумали педагогу кличку, оскорбляли его и демонстративно курили вейпы. Тогда педагог не выдержал и применил силу к одному из учеников.

По данным чиновника, во время разговора с одним из участников конфликта подросток полностью признал, что он с друзьями хотел поиздеваться над учителем. После этой беседы ученик и его законные представители написали письмо на имя директора школы о том, что не имеют претензий к учителю.

Пучков рекомендовал педагогу обратиться в комиссию по защите профессиональной чести и достоинства при министерстве образования и пообещал юридическую поддержку.

Ранее сообщалось, что в детском саду Иркутской области учитель физкультуры схватил ребенка за горло во время урока, так как тот вел себя плохо. Оснований для увольнения преподавателя не нашли.

