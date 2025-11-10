Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 10 ноября 2025Россия

В российском регионе учитель физкультуры схватил ребенка за горло за плохое поведение

В Иркутской области физрук схватил ребенка за горло за плохое поведение
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В детском саду Иркутской области учитель физкультуры схватил ребенка за горло во время урока, так как тот вел себя плохо. Об этом сообщила мать мальчика, пишет Telegram-канал Babr Mash.

Мать шестилетнего ребенка отметила, что после случившегося работника детсада на месяц отправили в отпуск, а затем — вернули на работу. Заведующая детским садом, в свою очередь, пояснила, что поводов для увольнения преподавателя нет.

35-летний учитель физкультуры, которого мать мальчика обвинила в жестокости, руководит иркутским региональным центром по рукопашному бою. Пострадавший ребенок, как утверждается, до сих пор занимается с психологом и боится ходить на занятия по физической культуре.

Прокуратура Иркутской области в Telegram-канале отчиталась, что начала проверку. Других данных о ситуации там не привели.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга учитель физкультуры выбил ученику начальных классов два зуба. Школьник хотел напугать сверстника и спрятался. Он выпрыгнул из-за угла и, как оказалось, напугал преподавателя по физкультуре. От неожиданности учитель выставил руку и ударил ребенка по лицу кулаком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина будет бороться». Залужный высказался о капитуляции Киева и призвал тщательнее обучать переговорщиков

    Названо условие отправки европейских войск на Украину

    Алаудинов ответил на обвинения спецназа «Ахмат» в «тиктокерстве»

    Зеленский раскрыл роль британского короля в примирении с Трампом

    Стало известно о наступлении ВС России на востоке Купянска

    Сиденья пассажиров лучшей в мире авиакомпании намокли в небе

    Иностранный лидер совершит исторический визит в Белый дом

    Уличную певицу Наоко задержали после третьего ареста в российском регионе

    После угроз убийством Ларисе Долиной возбудили дело

    Собчак заметили в украшении за 16 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости