СК запросил у ВККС согласие возбудить дело против получившего взятку российского судьи

СК запросил согласие ВККС на возбуждение дела против судьи из Калининграда

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России возбудить уголовное дело в отношении получившего взятку в размере один миллион рублей судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. о Об этом этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уголовное дело — по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

По информации следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу, который действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий, через троих посредников передал фигуранту первую часть взятки в размере один миллион рублей за принятие решения по делу. Отмечается, что общая сумма взятки составляла два миллиона рублей. После этого УФСБ России задержала одного из посредников.

Все трое посредников уже получили обвинительные приговоры.

