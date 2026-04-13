17:37, 13 апреля 2026

СК запросил у ВККС согласие возбудить дело против получившего взятку российского судьи

СК запросил согласие ВККС на возбуждение дела против судьи из Калининграда
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России возбудить уголовное дело в отношении получившего взятку в размере один миллион рублей судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. о Об этом этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уголовное дело — по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

По информации следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу, который действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий, через троих посредников передал фигуранту первую часть взятки в размере один миллион рублей за принятие решения по делу. Отмечается, что общая сумма взятки составляла два миллиона рублей. После этого УФСБ России задержала одного из посредников.

Все трое посредников уже получили обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура (ГП) России подала антикоррупционный иск к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой — бывшей жене экс-главы краевого суда Александра Чернова

    Последние новости

    Мадьяр поддержал снятие санкций ЕС с России при одном условии

    США заявили о праве захватывать суда в Ормузском проливе

    Глава дипломатии ЕС прокомментировала ситуацию в Ормузском проливе

    Найден способ увеличить эффективность лечения болезни Альцгеймера

    Москвичи полюбили морковные и лимонные куличи

    Курс евро упал ниже 90 рублей

    Букмекеры предсказали победителя чемпионата Англии по футболу

    Пассажиры заплатили за билеты в Петербург и остались без перелетов по вине авиакомпании

    Раскрыто «правило тарелки» для эффективного похудения

    В нападении на женщину заподозрили человека-волка

    Все новости
