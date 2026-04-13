Бывшей жене вышли боком хорошие отношения с миллиардером-судьей из российского региона

«Ъ»: ГП подала антикоррупционный иск к главе Нотариальной палаты Кубани Черновой

Генпрокуратура (ГП) России подала антикоррупционный иск к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой — бывшей жене экс-главы краевого суда Александра Чернова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокуроры выяснили, что экс-судья поддерживал хорошие отношения с бывшей супругой и использовал ее для сокрытия своих нелегальных доходов. Чернова помогала бывшему мужу с оформлением сделок с незаконным имуществом по фальшивым паспортам. Она сделала карьеру благодаря протекции мужа, который до судейства руководил управлением юстиции администрации Краснодарского края и контролировал деятельность нотариусов, узнали в ведомстве.

Галина использовала для сокрытия активов супруга-миллиардера два паспорта на вымышленных граждан Леонтьева и Петрова, имеющихся в распоряжении Чернова. Так, была оформлена покупка квартиры площадью 275 квадратных метров и двух парковочных мест в элитном ЖК «Александрийский маяк» на набережной в Сочи на дочь Анастасию Шепель; двух квартир в премиальном ЖК «Акватория» в Геленджике для гражданской жены Александра Чернова. Теперь эти сделки вышли боком для нотариуса — прокуратура требует изъять у нее в доход государства помещения в Краснодаре стоимостью 1,8 миллиона рублей, в которых располагается офис дочери и дом самой Галины с участком площадью 436 квадратных метров стоимостью 20 миллионов рублей.

Ответчиками по иску также привлечены их дочери — Елена Рязанская, занимающая пост вице-президента Нотариальной палаты Кубани, и Анастасия Шепель, являющаяся судьей Арбитражного суда региона.

Минюст России приостановил полномочия Галины Черновой и Елены Рязанской. Иск назначен к рассмотрению Октябрьским судом Краснодара на 17 апреля.

В августе 2025 года Красногорский городской суд Московской области изъял имущество рыночной стоимостью более 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.