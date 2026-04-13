10:03, 13 апреля 2026

Создателей Telegram-каналов обвинили в манипуляциях на фондовом рынке России

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сотрудники силовых структур пресекли деятельность трех создателей Telegram-каналов, которые на протяжении нескольких лет манипулировали фондовым рынком РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год трое мужчин призывали подписчиков своих Telegram-каналов приобретать или продавать ценные бумаги. Таким образом на протяжении двух лет они могли искусственно менять их цены на бирже. Сейчас в отношении трейдеров следователи возбудили уголовное дело по статье 185.3 («Манипулирование рынком») УК РФ, суд отправил их под стражу.

При обысках у злоумышленников нашли деньги, криптокошельки, банковские карты и симки. Как уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитете России, в период совершения преступления они являлись сотрудниками компании PFL Advisors и смогли повлиять на акции 19 крупных российских компаний.

    Последние новости

    «Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

    Ксения Собчак показала фото интимного момента с мужем

    Лавров посетит Китай

    Москвич проиграл сотни тысяч и попытался покончить с собой в букмекерской конторе

    Продажи машин ушедшего из России производителя стремительно выросли

    В Финляндии предрекли опасные времена из-за Зеленского

    Иран поставил ультиматум США после заявления о морской блокаде

    Лидер постсоветской страны поздравила победившего на выборах в Венгрии сторонника Украины

    В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту

    В отказе Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга» нашли особое значение

    Все новости
