Названы заподозренные в манипуляциях на фондовом рынке трейдеры Московской биржи

СК задержал трейдеров Московской биржи за манипуляции на рынке ценных бумаг

Следователи задержали трейдеров Московской биржи за манипулирование рынком ценных бумаг и использовании инсайдерской информации. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Подозреваемые являются сотрудниками компании PFL Advisors, которые с 2023 по 2024 год совершали операции с акциями 19 крупных российских компаний. По стратегии Pump & Dump биржевые игроки проводили агрессивные сделки, влияя на цену, а затем совершали обратные операции по искусственно сформированной цене.

Манипуляциями в виде якобы инсайдерских сливов подозреваемые занимались через популярные финансовые каналы «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ», администраторами которых являлись. По такой схеме они провернули 55 тысяч незаконных сделок, вследствие чего извлекли значительный доход.

В отношении них возбуждено уголовное дело, проведены обыски и изъяты документы и ценности на сумму более трех миллионов рублей.