07:42, 13 апреля 2026Экономика

Страна НАТО резко нарастила поставки одного вида продукции в Россию

РИА Новости: Экспорт турецких ковров в Россию увеличился почти вдвое в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Martin Siepmann / imageBROKER.com / Global Look Press

По итогам февраля 2026 года суммарная стоимость экспорта ковров из Турции в Россию увеличилась почти в два раза в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте поставок этого вида продукции из страны НАТО сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Статистической службы.

За отчетный период поставщики из средиземноморской страны отправили в Россию ковров на общую сумму в 2,2 миллиона долларов. Для сравнения, в феврале прошлого года показатель находился на уровне 1,2 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев сумма поставок выросла на миллион долларов.

Несмотря на это, доля России в структуре турецкого экспорта ковров осталась минимальной и составила менее процента. Крупнейшими покупателями этого вида продукции в конце зимы оказались США с результатом в 25,4 процента. В топ-3 также вошли Саудовская Аравия (17 процентов) и Великобритания (7,7 процента).

