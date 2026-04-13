Сумка с мертвым российским младенцем стала причиной уголовного дела

В Тюмени следователи ищут родителей младенца, которого нашли мертвым в сумке

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения сумки с новорожденным ребенком в Тюмени. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено по статье о расправе матери над новорожденным ребенком. Родителей младенца ищут.

Новорожденного ребенка без признаков жизни нашли прохожие днем в воскресенье, 12 апреля. Тело лежало в сумке около домов по улице Игримской и было присыпано сухими листьями.

«На ней было много сухих листьев. Скорее всего, лежала на земле. Посиневшая уже немного была», — рассказал один из очевидцев. Прибывшие на место медики констатировали смерть.