11:26, 13 апреля 2026Россия

В российском городе под листвой на улице нашли младенца без признаков жизни

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Тюмени под листвой на улице нашли младенца без признаков жизни. Об этом сообщает 72.RU.

По словам очевидцев, ребенка бросили на улице в российском городе, присыпав сухими листьями. «На ней было много сухих листьев. Скорее всего, лежала на земле. Посиневшая уже немного была», — рассказал один из собеседников издания.

Подробностей произошедшего не приводится. Правоохранительным органам предстоит выяснить, как новорожденная оказалась на улице и где ее родители.

Ранее другой житель Тюмени выдумал историю о подкинутом младенце из-за дочери. Мужчина узнал, что его дочь тайно родила, и подкинул ее новорожденного ребенка в кузов эвакуатора, а затем обратился в полицию.

    Последние новости

    Курс доллара обрушился

    Украинец пошел на теракт ради брата

    Назван урок для России на выборах в Венгрии

    Военным поставили «Планшеты-А» для артиллерии

    В Минобороны России назвали число сбитых за время пасхального перемирия беспилотников ВСУ

    Совершавший преступления даже из российской тюрьмы рецидивист выслушал приговор

    Американские военные вернулись к борьбе с катерами в Тихом океане

    В Минобороны раскрыли детали нанесенных после перемирия ударов по объектам на Украине

    Кендалл Дженнер заметили за поцелуями и ласками с Джейкобом Элорди на Coachella

    Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ во время пасхального перемирия

