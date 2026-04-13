В российском городе под листвой на улице нашли младенца без признаков жизни

В Тюмени под листвой на улице нашли младенца без признаков жизни. Об этом сообщает 72.RU.

По словам очевидцев, ребенка бросили на улице в российском городе, присыпав сухими листьями. «На ней было много сухих листьев. Скорее всего, лежала на земле. Посиневшая уже немного была», — рассказал один из собеседников издания.

Подробностей произошедшего не приводится. Правоохранительным органам предстоит выяснить, как новорожденная оказалась на улице и где ее родители.

Ранее другой житель Тюмени выдумал историю о подкинутом младенце из-за дочери. Мужчина узнал, что его дочь тайно родила, и подкинул ее новорожденного ребенка в кузов эвакуатора, а затем обратился в полицию.