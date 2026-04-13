10:58, 13 апреля 2026Россия

Украина атаковала Севастополь

Губернатор Развожаев: Средства ПВО сбили семь БПЛА на подлете к Севастополю
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Севастополю. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город с помощью семи БПЛА, все они были уничтожены.

«По предварительной информации никто из людей не пострадал. Напоминаю, что при сбитии на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА», — написал в блоге Развожаев.

Ранее сообщалось, что после окончания пасхального перемирия в ночь на 13 апреля российские военные сбили над регионами 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Под удар попали шесть российских регионов: Белгородская, Курская, Ростовская, Брянская и Смоленская области, а также Республика Крым.

