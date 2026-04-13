В Госдуме заявили о возможности привлекать детей к труду без согласия родителей

Депутат Колунов: Детей в школах можно привлекать к труду без согласия родителей

Детей в школах можно привлекать к общественно-полезному труду без согласия родителей. Об этом заявил депутат Государственной Думы Сергей Колунов, чьи слова приводит ТАСС.

«Учащиеся могут быть привлечены к уборке в классах, посадке деревьев на школьной территории и помощи в библиотеке, но только если это предусмотрено образовательной программой», — пояснил он.

Депутат напомнил, что в 2023 году в силу вступил поправки в закон «Об образовании», в которых вводится норма, что общественно-полезный труд становится обязанностью учащихся.

Ранее 13 апреля в России предложили возобновить в школах советскую практику общественно полезного труда. Член Общественной палаты Ольга Павлова уточнила, что речь идет об уборке учениками кабинетов после уроков (своей парты, доски, подготовке класса к следующему уроку), уходе за растениями в классе и рекреациях, облагораживании школьной территории.