В одной стране десять человек арестовали из-за кражи пенисов

В Танзании арестовали десять мужчин, сообщивших о краже гениталий

В Танзании полиция арестовала десять человек за ложные заявления о краже гениталий, которые спровоцировали волну насилия и самосудов на острове Занзибар. Об этом сообщает Nation Africa.

Все задержанные — мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. До ареста они обратились в полицию с заявлениями о пропаже половых органов после прикосновения незнакомцев или поездки в общественном транспорте. Медицинские обследования, проведенные в государственной больнице, показали, что у всех заявителей пенисы на месте.

Жертвами слухов, распространенных ими, стали посторонние люди: например, в Киджичи толпа мотоциклистов ворвалась в дом бизнесмена. Люди избили его, украли телевизор и разгромили помещение, обвинив в похищении пениса.

Комиссар полиции Ричард Мчонву предупредил, что такие слухи уже приводили к нападениям на невинных граждан, и пообещал привлекать распространителей ложной информации к ответственности за дачу ложных показаний, нарушение общественного порядка и кражи. Один из заявителей, как выяснилось, страдает психическим расстройством.

Местные жители требуют провести просветительскую работу, пока суеверная паника не привела к человеческим жертвам.

Ранее глава Министерства внутренних дел Танзании Патробас Катамби пригрозил жителям наказанием за распространение ложных слухов о краже мужских половых органов. Он призвал граждан не брать закон в свои руки и сотрудничать с властями.