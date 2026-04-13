В официальном магазине «Евровидения» нашли российские флаги

В официальном магазине «Евровидения» доступны к покупке флаги России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в магазине Eurovision Flag Store представлены два формата продукции — ручной флажок и большой флаг.

В декабре четыре страны, входящие в Европейский вещательный союз (EBU), объявили бойкот песенному конкурсу «Евровидение-2026». Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения решили отказаться от участия в «Евровидении» после решения Генеральной ассамблеи EBU допустить представителя из Израиля.