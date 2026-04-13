В России начали доклинические исследования онковакцин от двух типов рака

В России на данный момент проводятся доклинические исследования онковакцин от глиобластомы и меланомы. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА), передает РИА Новости.
«В настоящее время ведутся регламентированные доклинические исследования персонализированных онковакцин против глиобластомы и меланомы», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время оперативного совещания в правительстве сообщил, что в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний с использованием онковакцин.
В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что в течение 20 лет вакцина станет основным методом лечения рака.