В России описали ситуацию на Ближнем Востоке фразой «напряженность выходит на новый виток»

Сенатор Карасин: Напряженность на Ближнем Востоке выходит на новый виток

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram заявил, что США и Иран на встрече в Исламабаде не достигли договоренностей по ключевым темам. Ситуацию на Ближнем Востоке он описал фразой «напряженность выходит на новый виток».

Сенатор подчеркнул, что в результате 21-часовых переговоров не удалось достигнуть договоренностей по поводу использования Ормузского пролива и передачи запасов обогащенного урана. В частности, он обратил внимание на то, что Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке уже пообещало начать блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.

«Соглашусь с мнением экспертов, что этот шаг является очень рискованным и грозит военной эскалацией и дестабилизацией мировых энергетических рынков», — обозначил Карасин, добавив, что цены на энергоносители уже выросли, и к сегодняшнему дню баррель нефти марки Brent стоит 103 доллара.

«Дальнейшая блокада Ормузского пролива американскими военными взметнет мировые цены на топливо к отметке в 150 долларов за баррель, а то и выше! Надежда на выход из кризиса, похоже, откладывается, и надолго!» — заключил российский политик.

Ранее сообщалось, что на переговорах США и Иран обсудили вопрос Ормузского пролива, ядерной тематики, военных репараций, снятия санкций и окончательного завершения конфликта в Иране и регионе. Однако стороны так и не подписали сделку.