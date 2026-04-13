13:48, 13 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили риски распространения оспы обезьян

Эпидемиолог Онищенко: Оспа обезьян еще не освоилась в РФ, но все может быть
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Оспа обезьян это ортопоксвирусная инфекция, классически распространяющаяся воздушно-капельным путем, как оспа человека, рассказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян в России.

«Вирулентности [у этого вируса], то есть тяжести течения, которая может забрать в том числе и жизнь, пока нет. Он малоконтагиозен, это спасает пока. Он не очень освоился, но все может быть», — сказал Онищенко.

Эксперт объяснил, что эта инфекция характерна прежде всего для Западной Африки.

«Она долгое время всегда там была, люди заражались от обезьян, ну и так далее. Когда мы в 80-м году окончательно ликвидировали оспу человека, эта инфекция сразу же была взята на контроль как возможный кандидат, чтобы занять образовавшуюся биологическую нишу», - пояснил Онищенко.

Спустя 40 лет оспа обезьян начала себя проявлять как самостоятельная инфекция, то есть достаточно активно вошла в человеческую популяцию, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу поступил еще один пациент с подтвержденной оспой обезьян. Сейчас в медучреждении проходят лечение два пациента, состояние обоих медики оценивают как удовлетворительное.

Роспотребнадзор по Московской области дал российским гражданам за границей советы по защите от оспы обезьян. Соотечественникам рекомендовали избегать контакта с животными, которые потенциально могут являться носителями вируса.

