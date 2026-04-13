Слуцкий: Реальность может заставить Мадьяра выйти на сотрудничество с Москвой

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал результаты выборов в Венгрии и указал на одно обстоятельство, способное изменить курс нового правительства страны в сторону сотрудничества с Россией — речь идет о реальных экономических потребностях государства. Мнением политик поделился в Telegram.

Слуцкий назвал преждевременными надежды союзников Киева на быструю смену позиции Венгрии по вопросу Украины. По его мнению, Петер Мадьяр, декларировавший проевропейский и пронатовский курс, на самом деле не является проукраинским политиком на 100 процентов.

«Реальность может заставить будущего главу венгерского правительства соотносить экономические потребности Будапешта (особенно на фоне событий в зоне Персидского залива) с необходимостью прагматичного сотрудничества с Москвой, в том числе в сфере энергетики», — обозначил Слуцкий.

Парламентарий указал, что это подтверждают первые заявления лидера Мадьяра, в котором тот выразил готовность сесть за стол переговоров с Москвой, подчеркнув, что в «диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины», Слуцкий обратил внимание, что Мадьяр выступил категорически против поставок венгерского оружия или финансовой помощи Киеву, а также ускоренного вступления Украины в Евросоюз. «Для Зеленского победа Мадьяра останется с горьким привкусом», — заключил российский политик.

Ранее сообщалось, что венгерская оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра уверенно лидирует на выборах в парламент республики после подсчета 91,90 процента голосов. Виктор Орбан уже признал поражение своей партии.