В России ввели единую дату начала ЕГЭ

Глава Рособрнадзора: ЕГЭ теперь будет начинаться не ранее 1 июня

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает в понедельник, 13 апреля, ТАСС.

«Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило — только с 1 июня», — отметил он.

По словам главы ведомства, нововведение призвано облегчить школам и выпускникам планирование подготовки и проведения выпускных мероприятий.

Ранее в апреле сообщалось, что Министерство просвещения России утвердило список из 16 обязательных школьных предметов для 10-11-х классов. В их числе: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.