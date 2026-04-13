Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:53, 13 апреля 2026Путешествия

В российском регионе произошла задержка поездов из-за падения опоры на пути

В Новосибирской области произошла задержка поездов из-за падения опоры на пути
Алина Черненко

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В Новосибирской области произошла задержка пассажирских поездов из-за падения опоры контактной сети на железнодорожные пути. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской железной дороги (ЗСДЖ).

Уточняется, что инцидент произошел 13 апреля около 11:30 по местному времени на участке между станциями Чебула и Болотная. С рухнувшей конструкцией столкнулся грузовой поезд. В результате произошедшего никто не пострадал, однако движение на одном из двух путей было временно остановлено. Задержка пригородного поезда № 6408 Новосибирск — Болотная составляет более двух часов.

В источнике также говорится, что на месте падения опоры в российском регионе идут восстановительные работы. В ЗСДЖ принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

В марте в Рязанской области получила повреждения железнодорожная инфраструктура. Из-за этого произошла задержка в движении 11 поездов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

    Предсказаны последствия морской блокады Ормузского пролива со стороны США

    Китай ответил на угрозы Трампа из-за Ирана

    В России захотели восстанавливать старые самолеты

    В США собрались преследовать всех покупателей и продавцов иранской нефти

    Украина атаковала Севастополь

    В российском регионе произошла задержка поездов из-за падения опоры на пути

    Мужчина затоптал крольчонка возлюбленной

    Ксения Собчак показала фото интимного момента с мужем

    Лавров посетит Китай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok