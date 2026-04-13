В российском регионе произошла задержка поездов из-за падения опоры на пути

В Новосибирской области произошла задержка поездов из-за падения опоры на пути

В Новосибирской области произошла задержка пассажирских поездов из-за падения опоры контактной сети на железнодорожные пути. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской железной дороги (ЗСДЖ).

Уточняется, что инцидент произошел 13 апреля около 11:30 по местному времени на участке между станциями Чебула и Болотная. С рухнувшей конструкцией столкнулся грузовой поезд. В результате произошедшего никто не пострадал, однако движение на одном из двух путей было временно остановлено. Задержка пригородного поезда № 6408 Новосибирск — Болотная составляет более двух часов.

В источнике также говорится, что на месте падения опоры в российском регионе идут восстановительные работы. В ЗСДЖ принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

В марте в Рязанской области получила повреждения железнодорожная инфраструктура. Из-за этого произошла задержка в движении 11 поездов.

