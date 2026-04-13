В словах Буданова заметили намек на смену власти на Украине

Перенджиев: Буданов мог предупредить о смене власти на Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) мог предупредить о смене власти в республике, говоря о некоем «триггерном событии». Об этом рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, передает NEWS.ru.

«Мне кажется, что Буданов, говоря о "триггерных событиях", намекал на перемены во властных структурах. Тем более он сказал, что это было неоднократно», — рассказал политолог.

По его словам, таким образом, выражаясь таинственно, Буданов может намекать на перезагрузку власти в республике, и речь идет не только о смене президента Владимира Зеленского.

Ранее Буданов заявил, что Украина приблизилась к некоему триггерному событию, которое может привести к катастрофическим для страны последствиям, если в обществе не будет единства.