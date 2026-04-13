06:20, 13 апреля 2026Россия

Вассерман раскрыл план Израиля на Ближнем Востоке

Марина Совина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Первый раунд переговоров между Соединенными Штатами Америки и Ираном закончился паузой, которую взяли стороны. Какие противоречия не дают государствам договориться и какие цели ставит Израиль, в разговоре с aif.ru рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«В данном случае США хотят запретить Ирану любые ядерные исследования, хотят добиться, чтобы Иран прекратил строительство ракет и беспилотников также, чтобы Иран прекратил поддерживать своих союзников», — перечислил он. Очевидно, что после этого Тегеран превратится в «легкую добычу», пояснил Вассерман. «Он, скорее всего, сочтет, что проще погибнуть в бою, это не так больно, как умереть в оккупации», — добавил парламентарий.

Говоря об Израиле и Иране, Вассерман выразил мнение, что сейчас шансов наладить нормальные взаимоотношения между странами нет. По словам эксперта, руководство Израиля давно пришло к выводу, что у него нет шансов наладить терпимые взаимоотношения с кем бы то ни было из соседей. «Поэтому Израиль стремится, чтобы соседи непрерывно между собою враждовали, а для этого надо прежде всего истреблять все сколько-нибудь вменяемые силы на Ближнем Востоке. То есть, с позиции Израиля иранское руководство подлежит истреблению всеми доступными способами», — высказался он. Кроме того, ряд специалистов считает, что именно Израиль «втянул США в эту мясорубку», обратил внимание Вассерман.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом боевых действий убедил президента США Дональда Трампа, что крах властей Ирана в ходе военной операции возможен.

